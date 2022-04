Somalie : les Shebab revendiquent une attaque au mortier contre le Parlement

La mission de l'ONU en Somalie (UNSOM) a condamné l'attaque au mortier, affirmant qu'elle "se tient fermement aux côtés des Somaliens dans leurs efforts pour achever le processus électoral et progresser sur les priorités nationales".

Selon le complexe système électoral somalien, qui a déjà pris plus d'un an de retard, les assemblées des Etats et des délégués investis par une myriade de clans et de sous-clans choisissent les législateurs qui, à leur tour, désignent le président.