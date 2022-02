Somalie : les programmes du FMI s'arrêteront en mai en cas de retard des élections

Les programmes du Fonds monétaire international (FMI) en Somalie pourraient s'arrêter dans trois mois en cas de nouveau retard dans les élections, a déclaré à l'AFP l'institution, qui entame mardi une mission dans cet Etat pauvre et instable de la Corne de l'Afrique.

En retard de plus d'un an, les élections parlementaires doivent selon un accord conclu entre les dirigeants somaliens être achevées le 25 février, permettant ensuite l'élection d'un président. Mais plus d'une centaine de sièges n'ont pas encore été attribués.

De son côté, le FMI doit conclure mi-mai une évaluation de ses programmes, dont plusieurs points clés concernant des réformes à venir doivent impérativement être validés par le nouveau gouvernement, a déclaré l'institution lors d'une interview à l'AFP.

"Cette évaluation des programmes de soutien du FMI doit être terminée d'ici le 17 mai 2022. Si elle n'est pas terminée d'ici cette date, les programmes se terminent automatiquement", a affirmé Laura Jaramillo Mayor, qui dirige la mission.