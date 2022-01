Somalie : le porte-parole du gouvernement blessé lors d’une attaque des shebab

Le porte-parole du gouvernement somalien a été blessé dimanche dans une attaque suicide des shebab contre sa voiture à Mogadiscio, ont affirmé les services du Premier ministre et la police de ce pays instable, où les élections maintes fois retardées devaient reprendre ce week-end.

"Le porte-parole du gouvernement fédéral somalien a été blessé dans une attaque terroriste, ses blessures ne sont pas graves et nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un bref communiqué.

Selon une source policière et des témoins, l’assaillant a tenté de s’accrocher à la voiture du porte-parole Mohamed Ibrahim Moalimuu avant de faire exploser sa bombe, détruisant partiellement le véhicule.

"Un kamikaze a sauté sur le véhicule transportant le porte-parole du gouvernement Mohamed Ibrahim qui a eu de la chance de survivre et d’avoir des blessures légères", a affirmé Mohamed Farah, un policier présent sur le lieu de l’attaque.

"Deux autres personnes ont été blessées par l’explosion", a-t-il ajouté.

Des témoins ont confirmé que l’assaillant, qui est décédé, s’était appuyé sur la voiture avant qu’une forte explosion ne retentisse.

L’attaque a été revendiquée par les shebab.

Porte-parole du gouvernement et conseiller du Premier ministre depuis plus d’un an, M. Moalimuu est un ancien journaliste de la BBC et ancien secrétaire général de l’Union nationale des journalistes somaliens (UNSOJ).

Il a échappé à plusieurs attaques contre des hôtels où il résidait, dont une en 2019 qui avait touché un grand hôtel et avait été suivie d’un siège de près de 22 heures.