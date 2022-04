Somalie : 40% de la population face à une insécurité alimentaire extrême, s'alarme l'ONU

Près de 40% de la population de la Somalie fait face à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire et certaines zones connaissent probablement déjà la famine, s'inquiètent mardi plusieurs agences des Nations unies après la publication d'un nouveau rapport.

Ce rapport, utilisant l'indice IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire), "montre que six millions de Somaliens, ou près de 40% de la population, fait maintenant face à des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire, avec de probables poches (connaissant) des conditions de famine dans six zones du pays", affirment dans un communiqué le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Unicef et l'agence de coordination humanitaire Ocha.