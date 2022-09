Solvay, responsable d’une vaste pollution aux perfluorés, connaissait la toxicité de ces "produits chimiques éternels" et continue à en utiliser

La pollution est telle que le PFNA contamine aussi le réseau d’eau public (150 ppt) de la ville voisine de Paulsboro. En 2014, le PFNA n’est pas encore réglementé dans l’eau potable. Mais, à l’époque, on est plus de 11 fois au-dessus de la norme actuelle de l’Etat (13 ppt = 0,013 µg/l) .

Aujourd’hui encore, l’eau potable de certains arrondissements autour de l’usine reste toujours contaminée. En témoigne ce document du Borough of National Park. En 2021, la concentration moyenne de PFNA était de 0,208 µg/l. On est 1,6 fois au-dessus de la limite légale alors que Solvay a arrêté de l’utiliser en 2010.

Mes enfants ont des problèmes mentaux

Jim Stewart vit à proximité de l’usine de Solvay depuis 30 ans. Il a 5 enfants et 7 petits-enfants. "Ils ont des problèmes mentaux. Qui peut dire quel effet ça peut avoir ? On boit. On mange. On ne sait jamais ce qu’il y a dedans. On ne devrait pas vivre comme ça". Une de ses filles vit sous le même toit. Elle vient d’avoir un bébé. Nous décidons de tester l’eau potable de la maison et nous l’envoyons dans un laboratoire accrédité en Belgique. Le constat est le même. La concentration en PFNA dépasse toujours la limite légale (0,016 µg/l) malgré le filtre installé par la famille.

On comprend ici que le fait d’arrêter l’utilisation d’un PFAS ne règle pas le problème. Car, les PFAS ne se dégradent pas et restent dans l’environnement pendant des centaines d’années.

Dans cette affaire, Solvay va nier sa responsabilité dans la pollution. Le département de protection de l’environnement du New Jersey va attaquer en justice le groupe belge. Il a publié sa plainte sur le web. Un document accablant pour la multinationale : "Malgré les nombreuses preuves reliant le site à une contamination étendue aux PFAS, Solvay a refusé d’assumer l’entière responsabilité de l’enquête et de l’assainissement nécessaires. Au lieu de cela, Solvay a cherché à plusieurs reprises à blâmer d’autres acteurs […] bien qu’elle ait été le principal utilisateur de PFNA dans la zone pendant des décennies. […] Solvay a commis des actes et des omissions concernant son utilisation et son rejet de PFAS […] avec une intention malveillante réelle et/ou avec un mépris délibéré des personnes."