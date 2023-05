Solo Gourmet serait 80% plus respectueux du climat que le beurre : Carlo a testé

Toutes les margarines contiennent de l’eau et des graisses végétales. Donc, on pourrait plus ou moins appliquer cette étude à la plupart des margarines, même celles contenant de l’huile de palme. La composition indique : huiles de tournesol, coco, palme, lin, olive etc.

Si on regarde les prix au kilo, cela donne :

Solo gourmet 10,36 euros/kilo

Alpro 4,98 euros/kilo

Fama 4,30 euros/kilo

Solo " normal " 7,59 euros/ kilo

Planta 5,40 euros/kilo

Et le beurre ?

Carrefour à 9,00 euros/kilo

Carlbourg aop Ardenne 14,40 euros/kilo

Conclusion du test de Carlo : de là à dire que toute cette com' sur Solo Gourmet est là pour nous dire que le produit est plus vertueux que le beurre, elle sert peut-être à vendre la margarine… au prix du beurre !