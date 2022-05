Solo en mode éclair, patate du pied gauche : Ken Nkuba régale pour son premier but avec Charleroi

Il n'a que 20 ans, et a du prendre son mal en patience avant de faire trembler les filets cette saison : Ken Nkuba a débloqué son compteur but professionnel en inscrivant le 1-1 pour le Sporting de Charleroi face à Malines ce samedi soir. Et pour l'événement, le jeune Belgo-Congolais n'a pas ménagé son talent: il a inscrit un but de toute beauté. Presque parti de la moitié du terrain, il s'est tranquillement débarrassé des défenseurs malinois avec une petite accélération magistrale pour finalement envoyer une patate à distance, du pied gauche. Thoelen ne pouvait rien y faire.



"Je récupère le ballon dans l'axe, je cherche une solution et je n'en trouve pas. Du coup je me dis que je vais y aller tout seul. Dieu merci, je mets une frappe et ça rentre", raconte l'ailier carolo au micro d'Eleven. "C'est sûr que ça fait plaisir de marquer à domicile. Même si au moment du but j'étais très concentré parce qu'il fallait qu'on revienne dans le match et il fallait absolument qu'on gagne. On avait à cœur de le faire. Je suis content qu'on ait pu remporter la victoire, sinon il y aurait eu un goût amer à la fin du match. On a attendu longtemps cette victoire. On a travaillé pour l'avoir. Elle est enfin acquise. On va aller à Gand pour essayer de faire un résultat et de terminer la saison en beauté."

Après douze matches disputés cette saison avec les Zèbres, il a laissé sa carte de visite à ses adversaires du soir. Lui qui a été longuement absent la saison passée en raison d'une rupture des ligaments croisés d'un genou. "Ça n'a pas été un parcours super facile pour moi pendant de longs moments. Aujourd'hui, je suis là. je continue à prendre ce qu'on me donne. Et tant que je serai sur le terrain, je continuerai à donner le maximum pour pouvoir rééditer ce genre de performance", explique le jeune joueur de 20 ans.



Les Carolos se sont finalement imposés 3-2, leur premier succès dans ces "Europe play-offs".