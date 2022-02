Sollazzo Ensemble continue son intégrale du Chansonnier de Louvain

En 2015, lors d’une vente aux enchères, on a découvert chez nous un recueil de musique comprenant une œuvre religieuse en latin et 49 chansons en français : baptisé Chansonnier de Louvain (ou Leuven chansonnier !), ce recueil remontant au début du XVIe siècle a été immédiatement inscrit dans la liste des chefs d’œuvre flamands, la liste qui vise à protéger les trésors du patrimoine culturel mobilier. C’est que l’objet lui-même est une splendeur, mais aussi qu’il contient, à côté de certaines œuvres déjà recensées, des compositions inconnues jusqu’ici.

Le label Passacaille a entrepris d’en enregistrer l’intégralité, faisant appel au Sollazzo Ensemble dirigé par Anna Danilevskaia. Voici déjà le deuxième volume de l’entreprise (quatre CD en tout sont prévus), qui réunit l’Ave Regina (signé John Frye) et onze chansons, les unes de compositeurs connus (Ockeghem, Busnoys…) ou moins connus (Barbingant, Morton, Caron…), mais les autres anonymes. Et c’est ici que peuvent se situer les trésors les plus précieux du manuscrit, comme le très beau Ou beau Chastel, une chanson d’amour d’une dizaine de minutes. Les chansons sélectionnées sur ce disque ont en commun de faire appel à des voix masculines (deux ténors et un contreténor), et sont accompagnées tour à tour par une alta cappella (deux chalemies et une sacqueboute) et une bassa capella (deux luths et une vihuela de arco). Des compositions qui sont le plus souvent d’un niveau très élevé, et qui bénéficient d’une interprétation remarquable.

