Solitude forcée : quels effets sur notre cerveau ?

Mais lorsque l’isolement se prolonge, ce mode par défaut finit par tourner en boucle et créer un cercle vicieux : on ne fait plus rien d’autre que ressasser ses souvenirs. Or, la zone du cerveau responsable du mode par défaut est composée d’un réseau de neurones particulièrement sensible lorsqu’une démence telle que la maladie d’Alzheimer se développe. Si nous restons seuls trop longtemps, notre cerveau peut finir par être trop souvent en mode par défaut : dans ce cas, nous renforçons ce réseau neuronal et les risques de développer une démence augmentent.