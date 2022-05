Solitaire et solidaire : leur signification avec les 5-6 !

Si tu aides ton copain dans ses cours de maths, tu es solidaire avec lui, tu as envie de l'aider à avancer. Et forcément on ne peut être solidaire seul, en se moquant des autres et en les évitant. C'est en les côtoyant que tu peux avoir envie de leur venir en aide. La solidarité est très importante. Elle lie les personnes les unes aux autres. Elle nous permet d'échanger des capacités, des points forts. Toi tu es fort en maths moi en français, et on s'entraide. C'est vrai, on pourrait trouver quelqu'un de solitaire qui est aussi solidaire mais c'est plus rare parce qu'il faut vouloir s'ouvrir aux autres.