Solide, Arsenal s’impose dans le derby face à Tottenham et creuse l’écart en tête du championnat

Dès le retour des vestiaires, Arsenal a repris les devants grâce à… Lloris. Après une frappe de Bukayo Saka repoussé par le gardien français, le ballon a rebondi sur Cristian Romero. Le capitaine français a alors essayé de capter le cuir mais s’est complètement raté. Traînant par là, Jesus ne s’est alors pas fait prier pour mettre le ballon dans les filets (49e).

Quatre minutes plus tard, l’attaquant brésilien aurait même pu creuser l’écart s’il n’avait pas placé sa tête à côté (53e). Bis repetita sur un centre de Granit Xhaka même si la tête était cadrée, cette fois (59e). En grande difficulté, Tottenham s’est même mis tout seul dans une situation encore plus périlleuse. Au pressing sur Martinelli, Emerson Royal était largement en retard et a commis une semelle dangereuse qui lui a valu une exclusion méritée (62e).

Dans la foulée, Tottenham a pris un nouveau coup sur la tête. Après une incursion dans l’axe de Martinelli, Xhaka a profité des trous dans la défense des Spurs pour se retrouver face à Lloris et creuser l’écart (67e).

Devant l’étendue de la tâche face à lui, Conte a ensuite décidé de privilégier la préparation du match de Ligue des champions mardi à Francfort, en sacrifiant notamment Son Heung-min alors qu’Arteta a fait rentrer Albert Sambi Lokonga pour les vingt dernières minutes de jeu. Dans la dernière partie du match, seule la lourde frappe de Kieran Tierney aurait pu mener à u autre but (90e).

Supérieurs pendant quasiment toute la rencontre, les Gunners tiennent finalement leur victoire de prestige alors que leur seule grosse affiche de la saison, à Manchester United, s’était conclue sur une défaite. Avec 21 points en huit matches, Arsenal restera de toute façon leader à l’issue du week-end et compte désormais quatre points d’avance sur Manchester City, qui affronte United dimanche, et Tottenham, vaincu pour la première fois cette année.