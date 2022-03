"Solidarité Ukraine" : soirée spéciale ce mercredi 23 mars dans l’émission "QR"

L’émission "QR" vous propose une soirée spéciale "Solidarité Ukraine" ce mercredi à 20h20 sur La Une.

Le but de ce QR spécial, est de contextualiser la situation avec l’exode connu en Belgique et des séquences historiques, et de faire le point sur ce qu’il se passe en Ukraine et en Belgique.

Nous avons notamment suivi un convoi de solidarité apportant vivres et biens de première nécessité en Ukraine et le retour de celui-ci en Belgique avec des Ukrainiens. Il sera aussi question de la nouvelle radio "RTBF Ukraine" avec Micha.