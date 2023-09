Solidarité pour le Maroc : de nombreuses initiatives à Namur, Sambreville, Andenne… pour récolter les dons

Suite au tremblement de terre au Maroc, de nombreuses initiatives de solidarité se mettent en place en province de Namur.

C’est le cas dans les mosquées où l’on récolte de nombreux dons : vêtements, mais aussi denrées non périssables ou encore produits d’hygiène. Au Centre Culturel Marocain de Namur la mosquée est ouverte 30 minutes avant et après la prière et de 18 heures à 20 heures. On y récolte également des fonds. Il suffit alors de faire un versement sur le compte BE54 9543 2666 2497 avec pour communication SÉISME MAROC.

Du côté d’Andenne, c’est après 17 heures que les dons sont attendus à la mosquée. Il est également possible de prendre rendez-vous via les numéros 0483/37.13.20 et 0491/23.38.77.