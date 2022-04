Solidarité entre brasseurs : la Schieve Kolos, une bière de lutte et d’espoir, produite à Bruxelles en collaboration avec une brasserie ukrainienne

La Schieve Kolos, une saison belge aux accents houblonnés ukrainiens, est régulièrement produite depuis quelques années par Pravda avec la Brasserie de la Senne à Bruxelles.

Bernard Leboucq, fondateur de la Brasserie de la Senne, explique pourquoi brasser cette bière de collaboration aujourd’hui, un mois plus tard que prévu : "Ça devait être un brassin spécial il y a un mois déjà. Donc, on devait brasser la Schieve Kolos avec nos amis de la brasserie Pravda, qui sont situés à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. Mais voilà, ce brassin n’a pas pu avoir lieu il y a un mois à cause de la guerre, nos amis étant empêchés de quitter leur pays. Mais ils ont trouvé une parade : ils nous ont envoyé aujourd’hui non pas un brasseur, mais une brasseuse", car les hommes ne peuvent quitter le territoire ukrainien, suite à la mobilisation générale.

"Pied de nez à l’agresseur" russe

"C’est un véritable pied de nez à l’agresseur : puisque nos hommes ne peuvent pas venir perpétuer la culture ukrainienne, collaborer avec d’autres brasseurs de par le monde, si les hommes ne peuvent pas se déplacer, ce sont les femmes qui le font. Il faut savoir que la Schieve Kolos qu’on va brasser ce mardi, c’est un hommage à la culture céréalière de l’Ukraine. Donc, notre moulin a beaucoup de travail. C’est une bière qui est fabriquée à base de quatre malts différents : il y a du malt d’orge, bien sûr, comme dans toutes les bières, mais également du malt d’épeautre, du malt de seigle et du malt de froment."

Ces liens entre ces deux brasseries ne datent pas d’hier, ça date d’il y a une dizaine d’années. Bernard Leboucq nous rappelle comment ces liens se sont noués entre vos deux brasseries. "C’est une très belle histoire qui commence avec une autre bière que nous avons créée, la Taras Boulba. Ce sont des brasseurs ukrainiens qui ont débarqué un jour à la brasserie parce qu’on brassait cette bière [Tarass Boulba est un roman historique, se déroulant en Ukraine et écrit par un Nicolas Gogol, écrivain ukrainien, ndlr]. Alors, imaginez un petit peu, c’est comme si, en Ukraine, des brasseurs brassaient une bière qui s’appelait la Manneken Pis. Moi, en tant que brasseur, ça aurait piqué ma curiosité, donc j’aurais été voir. Je leur ai un peu expliqué le concept de la Taras Boulba belge, et à partir de là, des liens se sont noués, jusqu’à ce que la Brasserie de la Senne aide à la création de la brasserie Pravda en Ukraine. Donc, j’ai été personnellement dirigé les travaux de différentes tuyauteries, j’ai donné des conseils, j’ai travaillé un petit peu comme consultant et des liens d’amitié se sont noués inévitablement."

Brasser, un acte d’espoir, de défense

L’un des brasseurs ukrainiens devait venir à Bruxelles il y a quelques semaines de cela, puis la guerre s’est déclarée et il n’a jamais pu venir en Belgique. Sur sa page Facebook, il a écrit : " Nous sommes restés à la maison et au lieu de brasser de la bière, nous avons fabriqué des cocktails Molotov. Brasser, c’est un acte d’espoir, l’espoir d’une victoire future et d’une célébration. Rien ne peut arrêter l’espoir. Nous allons gagner cette guerre et célébrer cette victoire comme les Ukrainiens savent le faire ".