Solidarcité : un projet pour aider les jeunes en décrochage scolaire

Le décrochage scolaire est un phénomène qui s’est aggravé depuis la crise du coronavirus. En 2021, plus de 64.000 élèves de secondaire étaient dans cette situation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour réinsérer ces jeunes, l’ASBL Solidarcité organise un peu partout des chantiers de volontariat de plusieurs mois. C’est notamment le cas à Montignies-le-Tilleul. Huit jeunes en décrochage scolaire âgés entre 16 et 25 ans tentent de les aider à trouver leur voie via différents ateliers : entretien d’espaces verts, aide aux plus démunis, etc.

"On a tous eu des parcours difficiles. Le harcèlement notamment. Grâce à ce projet, on apprend tous à être mieux, à être de bons citoyens, on avance", témoigne une des jeunes.

Pour les responsables du projet, les enjeux sont multiples : valoriser les compétences des jeunes, lutter contre l’isolement social. C’est aussi une manière de permettre aux jeunes de développer un réseau. "On travaille avec environ 60 partenaires par an. Ce qui leur sera bénéfique pour après le projet quand ils devront trouver un travail", explique Léonore Petrizot, animatrice du chantier.