À l’origine de ce film, vous avez un roman intitulé "Make room ! Make room !" de l’auteur américain Harry Harrison. Publié en 1966, son action se déroule en… 1999. Dans ce roman de science-fiction, les prédictions font tout aussi froid dans le dos que son adaptation. Dans l’histoire originelle, le Soylent (en VO ou Soleil vert en VF) est un steak de soja et de lentilles vendus pour pallier le manque de nourriture. Mais ce n’est pas tout, il manque aussi de l’eau et les sources d’énergie se font de plus en plus rares. Dans ce monde surpeuplé, il existe un réel gouffre entre les pauvres et les riches. Ces derniers habitants dans des immeubles fortifiés profitant encore de petites joies communes comme prendre une douche ou regarder la télé. Cette histoire mettait surtout en avant les risques accrus d’une future explosion démographique. Explosion qui a eu lieu !