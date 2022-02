Soleil noir, un reportage photo de Roger Job et Gaëlle Henkens au coeur de l'univers des manadiers de Camargue

Le Musée de la Photographie à Charleroi présente jusqu’au 15 mai l’exposition Soleil noir, un reportage réalisé en Camargue par Roger Job et Gaëlle Henkens. Ils se sont immergés dans la vie des manadiers, propriétaires de manades ou troupeaux de chevaux ou de taureaux. Ils ont partagé pendant quatre ans le quotidien des gardians qui élèvent les animaux pour la course et les fêtes.