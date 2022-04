Soleil matinal puis nuageux ce mercredi

Vendredi, avec une petite bise de nord-est plus sensible, les nuages bas devraient nous ramener un ciel plus gris. On ne peut exclure en après-midi une ondée faible et localisée sous un nuage plus menaçant. Les températures seront homogènes sur le pays 15 à 16°C (exception au littoral où la brise bloquera le mercure à 11°C).

Samedi, encore assez bien de nuages mais des éclaircies devraient percer, malgré le temps sec, il fera plus frais que les jours précédents, on ne dépassera plus 11 à 13°C.

Dimanche, pour débuter le mois de mai, les nuages resteront nombreux et assez compacts. Toutefois le risque d’une averse sera limité au littoral. Les températures seront identiques à la veille et donc fraîches pour la saison.

Le début de la semaine prochaine devrait nous permettre de regagner quelques degrés malgré la persistance d’un petit vent de secteur nord, mais avec aussi un soleil à nouveau un peu plus généreux.