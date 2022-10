Soleil généreux ce mardi

En cours d’après-midi, on observera un léger dégradé avec un peu plus de nuages près du littoral et sur l’extrême ouest du pays, quelques champs nuageux entrecoupés de larges éclaircies sur le centre et un soleil à peine voilé de nuages d’altitude ailleurs. Le vent de sud-ouest se renforce très légèrement avec des petites rafales de 30 km/h. Les températures continuent leur progression de jour en jour, on attend 15 à 17°C sur les reliefs et 18 à 19°C dans la plupart des régions.