Soleil et instabilité au menu météo de ce lundi

Demain, mardi, à nouveau une belle matinée bien ensoleillée avec un vent faible avant le retour, comme aujourd’hui, d’un peu d’instabilité l’après-midi sur une bonne partie ouest et centre du Royaume. Un coup de tonnerre n’est pas exclu localement. Maxima en baisse : 25 à 28°C.

Après une nouvelle nuit orageuse, mercredi sera une journée calme et ensoleillée avec une dégradation orageuse pour la soirée. Maxima compris entre 23 et 25°C.

Dès jeudi, la dégradation sera plus marquée avec des averses plus fréquentes et plus soutenues dans le courant de la journée. Ce type de temps devrait nous accompagner jusqu’au weekend !