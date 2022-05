Soleil et grande douceur ce lundi

Mercredi, le soleil devrait briller plus franchement, le vent de sud-ouest restera bien présent et les températures se maintiendront entre 20 et 24°C.

Jeudi, une zone de pluie complètement atténuée devrait glisser sur le pays d’ouest en est, les nuages seront un peu plus épais. On n’exclut pas une petite ondée locale, mais ça restera isolé, il y aura davantage d’endroits où le temps restera sec. Le vent d’ouest à nord-ouest reste modéré et les températures, avec moins de soleil, se replaceront entre 17 et 20°C.

Vendredi, peu de changement, les nuages restent assez abondants mais on ne devrait toujours pas recevoir de pluie, le vent d’ouest restera modéré et on perdra un degré par endroit par rapport à jeudi.

Samedi, le vent faiblit et le soleil reprend le dessus, les maxima remontent entre 18 et 22°C.

Dimanche, le vent fait la bascule vers l’est, le soleil sera donc bien omniprésent, températures de 22 à 24°C.

Sous le soleil, les dernières prévisions font état d’un petit coup de chaud pour le lundi, mais ce sera à confirmer car encore incertain à cette échéance.