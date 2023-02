Soleil et douceur en perspective pour ce mardi

Un puissant anticyclone, centré entre les Alpes et l’Europe centrale, nous protège de toute perturbation pour le moment et nous garantit un temps ensoleillé et plutôt doux.

Ce matin, le soleil brillera de mille feux dès son lever dans un ciel quasiment sans nuages. Il y aura quelques bancs de brume et de brouillard très localisés, notamment en Ardenne et dans le nord du pays. Nous connaîtrons de nouveau un phénomène d’inversion thermique, c’est-à-dire que les températures seront souvent plus douces sur les hauteurs qu’en plaine, à quelques exceptions près. De petites gelées ne sont pas exclues en début de journée, avant de retrouver des valeurs plutôt élevées pour la saison, comprises entre 3 et 7°C d’ici la fin de matinée.