Soleil et beaux jours : attention à ne pas oublier les dangers des UV pour la peau

Cette campagne de sensibilisation met l’accent sur 3 conseils à appliquer pour se protéger des rayons du soleil :

ne pas s'exposer au soleil entre midi et 15h : restez particulièrement vigilant durant ces heures-là et soyez attentif à l'indice UV

porter des vêtements de protection : un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil (avec une protection anti-UV) et éventuellement des vêtements couvrants, voilà ce qu'il vous faut pour faire barrière aux UV

appliquer généreusement et régulièrement de la crème solaire : choisissez-en une avec un indice de protection d'au moins 30 ainsi que des filtres UVA et UVB, et résistant à l'eau. Pensez à en appliquer toutes les 2h ou après avoir transpiré, nagé et vous être séché.

Sophie Adam délivre un dernier conseil : éviter les bancs solaires ! Contrairement à la croyance populaire, le banc solaire ne prépare pas la peau au soleil et ne permet pas non plus d’éviter les coups de soleil. C’est plutôt une très mauvaise idée et un risque aggravant de cancer de la peau.