Soleil, douceur et vent ce mercredi

Vendredi, c’est à nouveau une météo lumineuse et clémente qui nous attend, mêmes températures que la veille ou presque : 13 à 18°C, soleil généreux et quelques voiles nuageux d’altitude tout au plus.

Samedi, les nuages redeviendront un peu plus présents mais les averses seront plutôt isolées. Les températures diminueront un peu par rapport aux jours précédents 12 à 16°C.

Le soleil s’installe à nouveau dimanche avec une journée calme et sèche, le vent de sud sera faible et on observera 13 à 17°C.

Les prévisions restent incertaines pour le début de la semaine prochaine mais le soleil devrait encore jouer les prolongations quelques jours dans une ambiance bien douce pour la saison.