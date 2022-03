Ensuite, des nuages de beau temps se développeront progressivement l’après-midi. Mais nous garderons tout de même une impression printanière, d’autant que les maxima se maintiendront entre 13 et 15°C sur le relief ardennais, entre 16 et 17°C sur la plupart des autres régions et on attend 14°C au littoral, le tout sous une bise légère de secteur nord-est.

Les hautes pressions qui déterminent notre temps depuis plusieurs jours ne facilitent pas l’évacuation des polluants, par conséquent, ceux-ci s’accumulent dans l’air. La Cellule Interrégionale de l’Environnement émet une alerte pour un pic de pollution aux particules fines pour aujourd’hui et demain. Cette phase d’alerte a d’ailleurs des impacts au niveau du trafic routier puisque la vitesse est limitée sur certains grands axes ce vendredi et ce samedi.