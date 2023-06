Soleil, chaleur et lumière dans Rock’n’Roll Attitude !

Le soleil est une étoile au centre de notre système solaire. Son histoire remonte à environ 4,6 milliards d’années, lorsqu’un nuage de gaz et de poussière s’est effondré sous l’effet de la gravité. Il est devenu de plus en plus dense et chaud et a atteint une température et une pression suffisantes pour lancer des réactions thermonucléaires. Cette énergie rayonne à travers l’espace. Au fur et à mesure qu’il consommera son hydrogène, le soleil se transformera en une géante rouge, en gonflant et en absorbant les planètes, y compris la Terre. Finalement, il épuisera son carburant, ce qui restera deviendra une petite étoile dense appelée naine blanche. C’est ainsi que se terminera l’histoire du soleil.