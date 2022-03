Soleil ce lundi et pour toute la semaine

Mercredi matin, on pourrait retrouver quelques gelées blanches en rase campagne, mais ensuite c’est à nouveau le soleil et la douceur que l’on retrouve au menu météo. 14 à 18°C comme les jours précédents avec un vent variable et très faible.

Jeudi et vendredi, pas le moindre changement, le vent passe au secteur est, il sera un rien plus soutenu vendredi. Sous un soleil toujours bien présent, on s’attend à quelques développements nuageux sans conséquences. Maxima de 15 à 17°C, ce qui reste doux pour la saison.

Pas de changement en vue pour le prochain week-end : vent d’est, soleil généreux et maxima de 14 à 18°C samedi et 16 à 18°C dimanche.