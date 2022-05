Soleil, aridité, altitude : le désert d’Atacama dans un verre de vin.

En plein désert d'Atacama, à l'extrême nord du Chili, Hector Espindola, 71 ans, bichonne sa vigne qui survit à près de 3.000 mètres d'altitude dans une oasis verdoyante à Toconao, tout près d'un cours d'eau né de la fonte des neiges andines.

Dans ce paysage, le plus aride du monde, s'épanouissent les vignes les plus hautes du Chili, bien loin de la plus grande zone viticole du centre, 1.500 km plus au sud, qui permet à ce pays d'être parmi les 10 premiers exportateurs de vin mondiaux. Outre l'altitude, il faut composer dans cette zone avec des températures négatives la nuit et des radiations solaires extrêmes dans la journée.