Soleil à nouveau généreux ce mercredi

Vendredi, dans la foulée de la météo de ces derniers jours, on reste sous un petit vent frais de nord-est, de belles et larges éclaircies le matin puis des nuages bourgeonnent en cours de journée, mais cette fois, ce sera à partir de l’ouest et du nord. Le temps restera toutefois sec. Maxima de 17° à 19°C.

Un léger changement de masse d’air se profile pour samedi avec d’abord un début de journée encore assez clément et sec puis quelques averses entrecoupées d’éclaircies sont possibles à partir de la frontière française, mais à priori en très faible quantité. Paradoxalement il fera un peu plus doux avec 16 à 21°.

Selon les derniers modèles, très changeants ces derniers jours, dimanche, nous pourrions rester au sec mais les averses ne seront pas loin sur l’est de la France, ce sera à surveiller, les températures baisseront un peu et ne dépasseront plus 13 à 17°C avec un vent un peu plus soutenu de secteur nord-est.