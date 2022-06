Soledad Kalza et Sina Kienou, un duo qui rassemble

Et les surprises ne sont jamais loin. "C’est génial parce que Sina reconnaît des rythmiques africaines dans les chants que je ramène du Venezuela. La tonada vénézuélienne a un équivalent au Burkina Faso, ce sont des chants connectés aux plaines et aux chevaux dans les deux cas", observe Soldad Kalza.

Chez moi, la musique existe depuis des générations. C’est un héritage. Nous sommes des gardiens

Elle continue : "Quand j’ai rencontré Sina, j’avais passé beaucoup de temps avec les gitans et j’étais à la recherche des racines africaines du flamenco. Il y a toute une partie du flamenco et de l’Espagne qui a été blanchi. Sina écoutait du flamenco depuis tout petit sur des cassettes et se dit depuis longtemps que le flamenco est de la musique mandingue ! On a écouté de la musique tzigane ensemble et il reconnaît des langages peuls dedans. Les Tziganes ont de grands tissus avec des fleurs, les peuples peuls ont exactement les mêmes. On a raconté l’histoire des Tziganes et des gitans par le nord, on connaît leur route vers les Balkans et puis, on s’est arrêtés à l’Égypte. On ne connaît pas les routes du sud. Les gens ne sont pas uniquement destinés à monter au nord ! Il y en a qui vont au sud. On veut reconstituer cette route et faire connaître leurs points de rencontres. On est dans l’idée que les peuples vont se rencontrer. Ils se sont déjà rencontrés en fait ! Et ils ont produit de la musique ensemble, ils ont une culture commune."

Sina Kienou trace une carte sur la table, devant nous : "Sur une carte du continent africain, dessinée au 14ème siècle, on trouve la Pologne !"

"Lors de notre rencontre, nos quêtes, chacune de leur côté, ont pris un sens commun. Ça nous tient fort à cœur aujourd’hui. On veut raconter l’histoire des peuples qui a été fragmentée. On nous a effacé des musiques entières. Nous sommes hyper impatients d’avoir la liberté de circulation pour pouvoir aller dans les Caraïbes et qu’ils puissent accueillir un griot. On va pouvoir ouvrir tout un champ de travail sur l’histoire des peuples et leur lien à la musique", raconte la chanteuse.