Soldes sur internet ou en magasin : lequel est le plus intéressant ?

Pour se faire une idée, nous avons ciblé plusieurs enseignes de vêtements et accessoires qui ont à la fois des magasins physiques et des applications. Nous avons scanné des articles soldés, au hasard. La plupart du temps, les prix correspondent. Mais parfois les promotions diffèrent. Un article peut être soldé en magasin et pas du tout sur le site. Exemple avec une jupe soldée à 9,99€ dans une boutique et au prix plein (24,99 €) sur l’application. A l’inverse, nous sommes tombés sur des articles à moitié prix sur l’application (16,99€) par rapport au prix démarqué en magasin (29,99€). " Un solde, ça désigne un reste d’un stock de marchandise essentiellement à caractère de vente temporaire ou saisonnière ", nous raconte Claude Boffa, professeur honoraire à la Solvay Business School. Il est spécialisé dans le marketing de distribution.

… se débarrasser d’un stock qui ne sera plus vendu […] de façon à libérer du cash pour pouvoir réinvestir dans un stock qui correspond à la saison qui commence.

Les boutiques font ces promotions pour pouvoir " se débarrasser d’un stock qui ne sera plus vendu et de façon à libérer du cash pour pouvoir réinvestir dans un stock qui correspond à la saison qui commence ", rajoute-t-il. Ce ne serait donc pas étonnant de voir certaines boutiques vendre au prix plein si elles n’ont pas de stock à liquider. Pas étonnant non plus de voir certains articles très bien soldés dans un magasin et moins bien dans une autre boutique de la même enseigne. " Il est tout à fait possible que, dans un magasin, on ait du stock excédentaire, parce qu’il se fait que dans cette contrée-là, le pouvoir d‘achat n’était pas suffisant pour acheter cette marchandise ou que la mode était différente ou on a commandé pour ce magasin des stocks excédentaires ", explique Claude Boffa. Et le principe est identique pour les sites internet. " Quand vous faites une démarche de -50%, la plupart de temps, vous ne faites plus de profit sur l’article ", précise le professeur honoraire.

Autre explication : l’erreur humaine ou informatique. L’étiquette n’a, par exemple, pas été changée. Ça nous est d’ailleurs arrivé à plusieurs reprises dans les magasins visités. Un bonnet, soldé à 19,99 € en magasin, passe à 9,99€ en caisse. Le même prix que sur l’application.