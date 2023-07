Soldes d’été : l’UCM se réjouit d’un bilan positif, et la réforme des rythmes scolaires n’y est peut-être pas étrangère

Pour les commerçants, il est en effet important de vider les stocks. C’est le principe même des soldes, vider les stocks afin d’accueillir la nouvelle saison et le nouveau stock. Comme les commandes se font parfois un an à l’avance, il est primordial de bien prévoir. Or, les ventes ont été plus faibles de janvier à juin. Il était donc " fondamental " que ces soldes d’été soient une réussite.

Cette année, l’écueil de la crise énergétique a donc été surmonté. Mais il y avait une autre inconnue, c’est la première fois que le nouveau calendrier scolaire était entré en vigueur. Les soldes, en général, commencent en même temps que les vacances. Sauf qu’ici, ce n’était pas le cas (les écoles sont restées ouvertes une semaine plus tard). Cela a-t-il eu une influence sur les achats ? La réponse est oui, selon une enquête de l’UCM : " un tiers de nos répondants considère qu’il y a eu une influence plutôt positive. Clairement, le déplacement du départ en vacances a fait que les soldes de la première semaine se sont mieux passées. Il y a eu plus de gens. C’était après 16 heures avec les enfants pour tout ce qui était articles pour enfants, et avant 16 heures pour les articles pour adultes ". Et la cohue fut moindre les premiers jours.

Une affluence qui s’est tarie cependant entre le 8 et le 21 juillet. Et qui est repartie à la hausse lors de la dernière semaine du mois. Cela s’explique en partie par la météo avec un début juillet très ensoleillé et une deuxième moitié (beaucoup ?) plus maussade.