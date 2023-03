Soldats belges dans l’armée du tsar… et des trésors russes en Belgique !

Le Régiment des Cosaques de la Garde de Sa Majesté a été fondé en 1796, au départ de plusieurs unités cosaques s’étant intégrées dès 1775 aux troupes russes de Catherine II. Ce régiment de cavalerie légère faisait partie de la Garde impériale et s’illustrera à diverses reprises, jusqu’à sa dissolution en 1918.

Parmi ses actes héroïques, on compte sa participation à la bataille d’Austerlitz, le 2 décembre 1805 : les cosaques repousseront la cavalerie française et couvriront la retraite des troupes impériales russes… Autre fait éminemment symbolique : le 19 mars 1814, le Régiment entre dans Paris et s’installe sur les Champs Élysées. Ce sont les cosaques qui escorteront un Napoléon déchu jusqu’à l’île d’Elbe…