Solar Orbiter : la Nasa dévoile des images incroyables du Soleil

Solar Orbiter a réalisé son premier passage rapproché du soleil en mars, une expédition qui a révélé notre étoile sous un nouveau jour.

Le 26 mars, la mission solaire a tenté et réussi son passage le plus rapproché de notre étoile et permis de récolter des données et des images incroyables. Le bouclier thermique de Solar Orbiter a atteint environ 500 degrés Celsius mais il a fonctionné comme prévu et protégé le satellite, comme l’explique l’ESA dans un communiqué. Pour les plus curieux, le bouclier thermique multicouche a un revêtement spécial appelé "Solar Black" fabriqué à partir d’os brûlés.