Solar Orbiter : admirez Mercure passer devant le soleil dans cette vidéo de la Nasa et de l’ESA

Le 3 janvier, le Solar Orbiter a repéré Mercure passant devant le Soleil, une vidéo qui nous montre la taille incroyable de notre étoile. Même si on le sait, le voir nous donne une perspective exceptionnelle.

Mercure (le petit point noir en bas à droite de l’image) fait environ un tiers de la taille de la Terre, on vous laisse imaginer la taille du Soleil en comparaison. Et pour ceux qui ne peuvent pas l’imaginer, le Soleil fait 1,3927 million km de diamètre. Mercure est la planète la plus intérieure du système solaire et effectue son orbite autour du Soleil tous les 88 jours terrestres.

C’est un communiqué de l’ESA qui partage cette magnifique vidéo.