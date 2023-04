Autre duo de la soirée, Tweaken est originaire de Bruxelles et Charleroi. Le groupe est à présent fort de cinq ans de carrière et de 4 EP dont le dernier, "Pulse", est sorti sur le label bruxellois Arpkord Records. Les amateurs de techno mélodique et de house trouveront certainement leur bonheur à travers leur performance comprenant exclusivement des compositions originales.