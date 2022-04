Sola dévoile son premier single à The Voice Belgique : "faire sa première promo là où tout a commencé, c’est incroyable !"

Tu as emménagé à Paris avec Camille Schneyders, demi-finaliste de Vitaa lors de la saison 7, pour vos projets musicaux. Est-ce un rêve que vous partagez à deux ?

Oui, forcément, puisque quand elle sort un titre ou qu’elle a une promo qui arrive je suis trop contente pour elle et inversement donc ça c’est cool. Et puis, on peut aussi travailler plus puisqu’on est à deux, on peut faire plus de contenu donc ça c’est sympa.