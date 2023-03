"Soko" : des enquêtes palpitantes dans le centre touristique de Kitzbühel

Cette série autrichienne est donc un spin-off de la série allemande Soko, brigade des Stups. Créé à la fin des années septante par Dieter Schenk, le show s'est arrêté en 2020 au bout de 675 épisodes ! Soko version Autriche a elle été créée en 2001 et se déroule dans le même univers fictif. Nina et Lukas doivent résoudre des affaires de meurtre complexes à Kitzbühel et dans les environs, dont beaucoup impliquent des membres de la classe riche et puissante qui fréquentent la station balnéaire.

Soko, à voir dès le vendredi 7 avril à 15h15 sur La Une et en replay pendant 3 mois sur Auvio.