Soixante-huit journalistes et professionnels des médias tués en 2022

Soixante-huit journalistes et professionnels des médias ont été assassinés dans l'exercice de leur profession en 2022, soit 21 de plus par rapport à l'année précédente, selon le 32e rapport annuel de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) publié mardi.

L'Ukraine arrive largement en tête du bilan des pertes subies par la profession l'an dernier avec 12 journalistes et autres professionnels des médias tués. Elle est suivie par le Mexique (11), Haïti (7), le Pakistan (5), la Colombie et les Philippines (4).

"Cette publication ne couvre pas seulement les différents niveaux de violence visant les journalistes et autres travailleurs et travailleuses des médias mais aussi les causes sous-jacentes", souligne le secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger.