"Soit on partait le 30 juin, soit on ne partait pas du tout": certaines familles n’attendront pas la fin de l’école pour voyager

A cette période de l’année, vous avez sans doute déjà réservé vos vacances d’été. Mais si vous avez de jeunes enfants, vous avez dû tenir compte (ou pas) de la réforme des rythmes scolaires cette année.

C’est le cas de Sandrine : elle doit composer avec ce bouleversement, tenir compte de la garde alternée et des congés de son compagnon. Et elle n’est pas la seule. Beaucoup de Liégeois décident de ne pas attendre la fin de la période scolaire pour partir en vacances.

C’est pour que les enfants puissent avoir droit à leurs vacances

Dans la famille recomposée de Sandrine, l’organisation des vacances a toujours été minutée. Son compagnon n’a congé qu’en juillet, ses enfants doivent être de retour chez leur père le 16. Ne reste que les deux premières semaines pour s’évader. Mais voilà, réforme des rythmes scolaires oblige, ses enfants manqueront la dernière semaine de cours. "Soit on partait le 30 juin, soit on ne partait pas du tout avec les enfants" témoigne Sandrine. "C’est pour qu’ils puissent avoir droit à leurs vacances, puisque chaque année, ce sont des vacances à cette période-là, et on n’a pas le choix autrement."

Est-ce que c’est une tendance qui se confirme dans les agences de voyages ? Julien Debras est patron de plusieurs agences en région liégeoise. Il répond : "Nous avons régulièrement des clients qui prennent la décision de partir la dernière semaine des cours scolaires parce que les prix sont plus élevés après le 8. C’est parfois aussi pour des raisons de planning et des congés qui sont imposés par le patron."

Sandrine a eu de la chance, la direction d’école de ses enfants a été conciliante. "J’ai envoyé un mail à la direction de l’école expliquant la situation. Étant donné qu’il y a le papa d’un côté et la maman de l’autre qui sont présents, ils pourront aller récupérer le bulletin, mais en dehors du jour prévu pour les élèves."

L’école est obligatoire jusqu’au 7 juillet, rappelle Wallonie-Bruxelles Enseignement

Mais du côté de Wallonie-Bruxelles Enseignement, on rappelle que l’obligation scolaire prévaut jusqu’au 7 juillet, et que le départ en vacances n’est pas un motif valable d’absence.

Et pour certains, la situation se complique avec des enfants à la fois dans des écoles francophones et germanophones ou néerlandophones. Là, le calendrier scolaire n’a pas changé.