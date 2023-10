"Sois honnête" : David Beckham reprend sa femme dans son nouveau documentaire, la scène est devenue virale

Alors que David et Victoria Beckham partageaient les détails de leur rencontre dans le nouveau documentaire "Beckham" disponible en streaming, l’ancien joueur de foot a poussé sa femme à être honnête sur sa classe sociale.

Dans le documentaire qui porte son nom, David Beckham se livre sur le foot, le business mais aussi sur sa vie privée. Concernant cette dernière, une scène est devenue virale tellement elle est marrante.

Dans le premier épisode, le footballeur et sa femme, Victoria Beckham, racontent comment ils se sont rencontrés. C’est après un match de David à Manchester United en mars 1997 qu’ils ont discuté pour la première fois. "It’s a match" comme on dirait de nos jours : Victoria et David se sont tout de suite plu. L’ancienne Spice Girl a également remarqué que contrairement à ses coéquipiers qui restaient au bar, David était avec ses parents, ce qu’elle trouvait attirant car elle est également très proche de sa famille. Et lorsque Victoria a partagé quelques détails sur leurs familles respectives, les choses sont devenues comiques : "Nous venons tous les deux de familles qui travaillent très dur. Nos deux parents travaillent très dur. Nous sommes d’un milieu très ouvrier.", a-t-elle déclaré avant d’être coupée par son mari qui lui demande d’être honnête. "Je suis honnête !" a alors rétorqué Posh Spice. Mais David, qui n’en démord pas, lui a posé LA question : "Dans quelle voiture ton père te conduisait à l’école ?". Après quelques cafouillages, Victoria a finalement craché le morceau : "D’ACCORD. Dans les années 80, mon père avait une Rolls-Royce". "Merci.", a répondu David avant de quitter la pièce.

Sur Twitter (ou "X"), les internautes réagissent à l’insistance de David Beckham que certains ont carrément comparé à Elise Lucet.