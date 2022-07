Soirée tisane, tricot et lecture sous un plaid, quand la génération Z se mémérise

Tout a commencé avec le "Coastal grandmother", le style vestimentaire qui s'inspire de celui des grands-mères chics en vacances. Depuis, les grands-mères continuent de faire fureur chez les jeunes. De nombreuses TikTokeuses partagent leurs soirées passées à faire du crochet, seules, devant un film romantique avec un verre de vin, en précisant qu'elles ne souhaitent pas de contact avec le monde extérieur. On est bien loin des clichés d'une jeune génération accro à son téléphone.

La nouveauté, c'est surtout qu'elles osent en parler et que personne ne leur reproche ce mode de vie.

La "grandma era" se démocratise. On n'a plus besoin de se cacher, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Pas de hashtag qui fait le buzz, le terme est repris sur TikTok ou Twitter, accompagné d'anecdotes personnelles. C'est le cas de @lululoveslaban, qui écrit : "Je suis dans ma grandma era. J'aime rentrer tôt à la maison, me doucher et être au lit avec un bon thé et un livre avant 21h".