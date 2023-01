Enfin, la soirée se clôturera à 22h45 avec le documentaire "Louis de Funès champion du box-office". Ce dernier retrace l’histoire d’un comédien qui connaîtra le succès de manière tardive. Son acharnement finira par le mener au sommet de la gloire, faisant de lui le comique préféré des Français. Un beau succès pour celui qui espérait seulement avoir assez de travail pour mettre sa famille à l’abri du besoin et finira avec une filmographie de plus de 140 films ! Ce documentaire aborde alors toute la modestie et l’humanité de l’acteur, notamment par le biais d’images d’archive, afin de mieux découvrir l’homme derrière la légende, l’acteur derrière l’icône. Cette émission pourra également être rattrapée par la suite sur Auvio.