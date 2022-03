Soirée spéciale Journée internationale des droits des femmes ce mardi sur TIPIK

INTENTIONS :

Florence Hainaut et Myriam Leroy sont journalistes et autrices. Elles ont appris à vivre avec une grappe de harceleurs à leurs trousses depuis qu’elles ont commencé à apparaître dans les médias. Cela fait plus de 15 ans qu’elles endurent ce qu’on leur a longtemps présenté comme étant " les risques du métier ". Longtemps, on leur a prétendu que c’était " le revers de la médaille ". Que si elles ne voulaient pas être menacées, attaquées, insultées […], elle n’avaient qu’à changer de vie, de métier. Ou du moins rester discrètes, aborder des sujets moins polémiques… Florence Hainaut et Myriam Leroy sont loin d’être des cas isolés. Partout dans le monde, lorsqu’une femme s’expose ou est exposée, particulièrement quand elle sort des rôles traditionnellement dévolus aux femmes, elle peut dire adieu à sa tranquillité. La violence que subissent les femmes, facilitée par les moyens numériques et les réseaux sociaux, les pousse hors de la sphère publique, et a des conséquences sur leur santé. Le tout, dans une indifférence généralisée. Ce film donne la parole à des femmes de tous profils et tous pays, qui reçoivent pourtant toutes les mêmes messages. Lesquels disent, en résumé (et en poli) : reste à ta place.