Soirée spéciale Congo le 2 novembre : dans "L’Empire du silence", le réalisateur Thierry Michel s’attaque aux bourreaux de la RDC

Le 10 décembre 2018, le Dr Mukwege pointait la face cachée de nos sociétés de consommation : "La réalité troublante est que nos ressources naturelles – or, coltan, cobalt et d’autres minerais stratégiques – alimentent la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en RDC. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J’ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minerais que l’on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d’intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets", lançait-il à la communauté internationale de sa tribune à Oslo. Et de conclure : "Fermer les yeux sur les drames, c’est être complice".