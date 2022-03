Soirée spéciale Astérix : les portraits de René Goscinny et Albert Uderzo

La Trois consacre une soirée aux deux créateurs d’Astérix : le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo. Découvrez deux riches portraits fourmillant d’archives et d’images inédites des papas du truculent Gaulois!

Quarante ans après sa mort prématurée, il reste l’un des auteurs français les plus lus au monde : René Goscinny, le papa d’Astérix, mais aussi, et entre autres, auteur du Petit Nicolas et d’Iznogoud. C’est plus de 500 millions d’albums vendus à ce jour, ce qui a fait de Goscinny le premier milliardaire de la bande dessinée ! Pour dresser le portrait de cet auteur à la carrière immense, d es spécialistes de la bande dessinée comme Hugues Dayez décryptent ce succès et analysent aussi la nature de la galerie de personnages de Goscinny tout comme son esprit et son humour. Le doc revient sur son enfance et sur l’importance de sa famille, et comment sa vie en Argentine a eu un impact sur ses créations de personnages futurs. Et enfin, comment, plus tard et avec Uderzo, ils ont créé Astérix (et d’autres personnages), changé le regard sur la BD, et légitimé ces albums. Décryptage aussi autour du cinéma comme source d’inspiration pour l’auteur et analyse de son travail parodique.

Un parcours de vie qui le mènera aussi à New-York, à Bruxelles et en France. Un parcours semé d’embûches, d’apprentissage et de rencontres. De la création des personnages aux scénarios, de l’évolution dans les journaux et magazines jusqu’aux albums, avec notamment l’importance de Pilote qu’il avait créé et dirigé. Jusqu’à ce qu’il se lance dans la grande aventure du cinéma en créant les studios d’animation Idéfix avec Georges Dargaud.

Hugues Dayez résume l’apport de Goscinny dans la BD franco-belge en ces mots : "C’est l’irruption de la lecture à 2 niveaux : 1er degré, une aventure lisible par les enfants. Au second degré, une aventure truffée de références et de private jokes compréhensibles pour les adultes".