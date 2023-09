Soirée événement Johnny Cash sur La Trois, avec le film 'Walk the line'

Que raconte le film ? Lors d’un concert à la prison de Folsom, Johnny Cash se remémore son enfance et les grandes étapes de sa vie. Des plaines poussiéreuses de l’Arkansas en pleine Dépression à la gloire, Walk the Line dresse le portrait d’un homme tiraillé par ses démons et son amour pour June Carter. Dévoré par la culpabilité depuis la mort de son frère lorsqu'il était enfant, Johnny Cash est une figure tragique et romantique par excellence. Il est devenu une légende et une inspiration pour toute une génération d’artistes.

La première partie du film part de l'enfance rurale de Johnny Cash et retrace la montée de la star. Puis, on la voit sombrer, en pleine gloire, dans la drogue et l'alcool, enchaînant les liaisons sans lendemain. Malgré son succès, l'artiste n'est pas heureux, rongé de culpabilité par rapport à la mort de son frère et troublé par sa passion pour June dont il est bleu depuis sa jeunesse.

Le film de Mangold est intense et riche en moments d'émotion. Joaquin Phoenix, comme de coutume, est habité par son personnage. Il est sensible, il a du tempérament, il est capable de mettre le feu dans un public de détenus. Reese Witherspoon surprend par sa justesse et sa retenue. La BO est aussi exceptionnelle et il faut savoir que les deux acteurs principaux n'ont pas été doublés. Leurs prestations sont impressionnantes.