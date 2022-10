Soirée de clôture de CAP48 : record de dons battu avec plus de 7,7 millions d’euros récoltés

7.733.227 euros : c’est le montant qui s’affichait sur le compteur au terme de la grande soirée de clôture de CAP48 ce dimanche 16 octobre 2022. Record battu donc pour l’opération de solidarité de la RTBF qui avait récolté l’an dernier 7.625.014 euros.

CAP48 vise cette année à récolter des dons pour soutenir la recherche médicale sur l’autisme. En Belgique, on estime qu’un enfant sur 66 naît avec un trouble du spectre autistique. Ce handicap est souvent tardivement diagnostiqué et son impact sur le bien-être de l’enfant et la vie de la famille est important. Afin d’agir pour une meilleure prise en charge de ces enfants, CAP48 y consacre cette année sa campagne de sensibilisation. De nombreuses personnalités ont tenu à être présentes pour encourager l’appel aux dons.