Soirée cinéma exceptionnelle pour fêter les 30 ans de "C'est arrivé près de chez vous"

La Trois vous propose de revenir sur le parcours incroyable de ce film, avec tout d’abord, à 20h40, le documentaire L’ami Ben, produit en 2012 par Anne Hislaire, réalisé par Philippe Kempen et commenté par Hugues Dayez. Le documentaire sera suivi du film à 22h.

A 20h40 : L'Ami Ben : hommage à Benoît Poelvoorde.

C'est arrivé près de chez vous est sorti en 1992. Devenu un film culte pour toute une génération, il a mis en selle un certain Benoît Poelvoorde. Trente ans plus tard, l'occasion est belle de revenir sur la carrière de cet acteur belge atypique. Hugues Dayez dresse le portrait attachant mais sans complaisance de l'enfant terrible du cinéma belge. Avec un document riche en images d'archives, en entretiens, témoignages et extraits de films, le critique cinéma revient sur la carrière fulgurante de Benoît Poelvoorde. L'acteur se raconte, n'hésite pas à livrer ses joies, ses enthousiasmes mais aussi ses angoisses, ses questionnements. Poelvoorde se laisse découvrir comme un homme tout en contradictions.

A 22h : C’est arrivé près de chez vous, introduit par Hugues Dayez et Rudy Léonet

Ben est un tueur, un tueur belge qui assassine méthodiquement les petites gens afin de gagner sa vie. Une équipe de tournage suit cet artisan du crime dans ses déplacements quotidiens. Elle l'écoute commenter ses méthodes et dévoiler sa philosophie de la vie. Les parents et amis de Ben témoignent également devant la caméra. Lorsque l'argent vient à manquer, Ben tue davantage pour financer ces biographes qui deviennent petit à petit ses amis, puis ses complices. L'un des membres de l'équipe est tué par un autre tueur. L'équipe de tournage va toujours plus loin et aide même Ben à violer et à tuer une autre femme.

A la fois réalisateurs, scénaristes et acteurs : Rémy Belvaux, Benoît Poelvoorde et André Donzel. S’ajoute à l’affiche, la famille de Benoît Poelvoorde : Jacqueline sa maman, Nelly sa grand-mère et Hector, son grand-père.