Soirée cauchemardesque pour Liverpool à Naples, premier triplé pour l’ogre Lewandowski au Barça

Dans l’autre affiche de la soirée, le Bayern Munich s’est imposé en patron sur la pelouse d’un Inter Milan orphelin de Romelu Lukaku, blessé. Les Bavarois ont pu compter sur un Sané des grands soirs. Parfaitement lancé en profondeur par Kimmich, l’Allemand s’est joué une première fois d’Onana (0-1, 25') avant d’être à la base d’un superbe mouvement collectif des Munichois conclut par le malheureux D’Ambrosio (0-2, 66').

Toujours dans le groupe C, le Barça a tenu son rang et s’est baladé à domicile face aux Tchèques du Viktoria Plzen. Et qui d’autre que Robert Lewandowski, l’ex-bavarois, pour porter des Blaugrana plus ambitieux que jamais cette saison. Auteur d’un triplé, son premier sous les couleurs du FC Barcelone, Lewa a fait… du Lewa et consolide sa place de troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions (88) devant l’attaquant tricolore Karim Benzema (86). Kessie a lui planté sa première rose avec sa nouvelle équipe alors que Ferran Torres s’est chargé le dernier but des siens (5-1, Sykora avait auparavant marqué pour les Tchèques).

Dans le groupe D, Tottenham a longtemps poussé et a finalement été récompensé de ses efforts en fin de rencontre. Richarlison, à deux reprises (76' et 81'), a vécu ses premiers grands moments en C1 avec des Spurs qui s’imposent donc face à un Marseille réduit à dix en début de seconde période (2-0).